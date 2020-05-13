В Татарстане готовится к запуску суперсервис "Мои субсидии" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Как сообщают в Минцифры РТ, он заработает до конца года.

В суперсервисе будет собран единый каталог всех субсидий и компенсаций, действующих на территории республики для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса. Заявление можно будет подать через мобильный телефон. При этом система сама покажет жителю положенные ему меры поддержки, после того, как он пройдет небольшой опрос.

Среди главных преимуществ суперсервиса разработчики называют оповещение об открытии подачи заявки на субсидию за 2 недели; предоставление всех данных в электронном виде; проверку данных пользователя на соответствие критериям до подачи заявки.

Каждый пользователь сервиса сможет получать всю необходимую информацию о субсидии, условиях ее получения и предварительно одобренной сумме в своем личном профиле. Отслеживать статус поданного заявления можно будет также через личный кабинет.