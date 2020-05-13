В сети выставили на продажу данные, якобы принадлежащие клиентам службы доставки СДЭК.

На продажу данных обратил внимание телеграм-канал In4security. Автор канала сообщил, что база состоит из данных 9 миллионов клиентов, она содержит информацию о доставке и местонахождении грузов и сведения о покупателях, включая ИНН. На скриншотах, которые продавец базы прислал автору Telegram-канала, стоит дата 8 мая 2020 года, что указывает на свежесть базы.

Данные оценили в 70 тысяч рублей, в самой компании СДЭК утверждают, что утечки данных не было. Личные данные собираются множеством компаний, в том числе на государственных агрегаторах, утечка могла произойти на любом из подобных ресурсов, а компания СДЭК к этому не причастна, подчеркнул ее представитель. При этом в компании напомнили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, действующих от имени СДЭК, пишет "Ъ".

Отмечается, что база может быть использована мошенниками и менеджерами компаний для "холодного" обзвона.