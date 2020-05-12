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В Казани рабочего цеха задавило резервуарами бетоноприемника

12.05.2020, 14:48 162 0 prokazan.ru

На одном из предприятий Казани погиб рабочий, его задавило во время чистки резервуаров бетоноприемника

Утром 11 мая 2020 года в помещении формовочного цеха на улице Кутуя смертельные травмы получил 36-летний рабочий. По данному факту Следком РТ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда"

По версии следствия, рабочий занимался чисткой резервуаров бетоноприемника, когда с пульта управления один из них был приведен в движение. В результате рабочий был зажат между емкостями. Попытки реанимировать мужчину не увенчались успехом, рабочий скончался до приезда врачей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее на заводе "Казаньоргсинтез" рабочего убило током, предприятие уже сделало по этому поводу заявление.

Происшествия Смерть Предприятия Казани Казань Общество
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