На заводе "Казаньоргсинтез" рабочего убило током. Инцидент, как сообщают в Следкоме РТ, произошел утром 7 мая.

По версии следствия, электромонтер погиб во время проведения работ в одном из цехов. 36-летний мужчина ремонтировал распределительное оборудование, которое в нарушение техники безопасности не было обесточено. От удара током он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на предприятии.

UPD: Ситуацию также прокомментировали представители "Казаньоргсинтеза":

"В настоящее время создана комиссия под председательством Рострудинспекции РФ, в состав которой вошли представители Ростехнадзора РФ, администрации Кировского и Московского районов, профсоюзов, ФСС РФ. Расследование проводится в сроки, установленные законодательством. Все необходимые формальности соблюдены. Семье погибшего, независимо от хода и результатов расследования, предприятие оказывает и будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку. Руководство ПАО "Казаньоргсинтез" выражает соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил руководитель пресс-службы Дмитрий Семягин.