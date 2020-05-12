В предстоящие выходные синоптики обещают татарстанцам похолодание.

По информации республиканского Гидрометцентра, в среду, 13 мая, в РТ ожидается неустойчивая погода, ночью местами с небольшим дождем, днем - с дождем и грозой. При прохождении фронта будет отмечаться сильный южный ветер порывами до 17 м/с, при грозе с кратковременными усилениями до 22 м/с. Температура воздуха ночью составит +8..+13º, днем воздух прогреется до +19..+24º.

14 мая температурный фон существенно понизится. Ночью пройдут дожди, местами с грозами, сохранится сильный западный ветер порывами до 16 м/с, при грозах до 21м/с, температуры понизятся до +4..+9º. Днем ожидается интенсивный рост атмосферного давления, местами возможен небольшой дождь, температуры не выше +12..+17º.

По предварительному прогнозу, в последующие два дня сохранится холодная погода, местами с небольшим дождем, температурами в ночные часы +2..+7º, днем +11..+16º.