В России утверждены правила получения выплат для семей с детьми от трех до 16 лет. О введении такой меры поддержки накануне заявил Владимир Путин.

Выплата положена детям, которые родились с 11.05.2004 по 30.06.2017, она составит 10 тысяч рублей единовременно. Также на Госуслугах отмечается, что уровень дохода родителей не имеет значения.

Подать заявление можно с 12 мая по 1 октября. Для оформления нужен только один документ - свидетельство о рождении ребенка или детей, данные обо всех детях нужно указать в одном заявлении. При подаче понадобятся также реквизиты банковского счета: БИК, 20-значный номер и корреспондентский счет, номер карты не подойдет, сообщается на портале.

На рассмотрение заявления Пенсионному фоду понадобится пять дней, выплаты начнутся после 1 июня. Уточняется, что данная мера поддержки не учитывается в расчете дохода семьи при предоставление других выплат.

Отметим, что Портал госуслуг по состоянию на 10:40 12 мая до сих пор не восстановил работоспособность, ранее сообщалось, что после сбоя он заработает к 8 утра.