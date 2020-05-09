Сегодня, 9 мая, президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!» - значится в сообщении.

Уже две трети столетия минуло с того памятного дня, когда незабываемый голос Юрия Левитана возвестил на всю нашу огромную страну о полном разгроме нацистской Германии и победоносном завершении самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества. Но и по сей день неумолкающее, раскатистое, как праздничный салют, эхо этого долгожданного — радостного и, одновременно, окрашенного горечью невосполнимых потерь — сообщения звучит в душах представителей военного поколения и их многочисленных потомков — наследников Великой Победы, сказал Минниханов.

Он отметил, что для нас Великая Победа — это не просто историческая дата, а яркий образец стойкости, героизма, самопожертвования, мужества и непоколебимости духа народа великой страны, непреложная составляющая нашей гражданской идентичности, триумф величия и всенародное торжество.

По словам президента, сегодня мы поименно вспоминаем представителей героического военного поколения, самоотверженно сражавшихся за свободу Родины и приближавших заветный День Победы на фронтах Великой Отечественной войны, в заводских цехах, на колхозных полях и в конструкторских бюро.

Вечно будут жить в нашей благодарной памяти имена Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Никиты Кайманова, Газинура Гафиятуллина, Петра Савинова, Ильдара Маннанова, Николая Столярова, Гази Загитова, Михаила Симонова, Сабира Ахтямова, Бориса Кузнецова и многих других героических татарстанцев. Все они запечатлены в наших сердцах, названиях городов и поселков, улиц и школ, отлиты и высечены в бронзе и граните монументов, представлены в экспозициях мемориалов и музеев, сказал глава республики.

К сожалению, в этом году в условиях распространения коронавирусной эпидемии принято непростое решение о переносе Парада Победы и всех массовых праздничных мероприятий на более поздний срок. Но я убежден, что каждый из нас достойно встретит 9 Мая в кругу семьи, своих родных и близких, в полной мере выразив чувства высокой признательности и благодарности нашим горячо любимым ветеранам. А после того, как нашими совместными усилиями будет преодолен этот коварный недуг, все мы обязательно встретимся на Параде Победы, в строю Бессмертного полка, на торжественных концертах и салютах, заявил Президент РТ.

«Особо хочу пожелать долгих лет жизни, радости и оптимизма нашим героическим фронтовикам и труженикам тыла. Пусть безжалостное пламя войны никогда больше не опалит нашу землю, а завоеванное в боях Знамя Победы всегда гордо развевается над нашей несокрушимой державой! Мира вам, счастья, здоровья и благополучия, дорогие татарстанцы! С праздником! С Днем Великой Победы!» — сказал Рустам Минниханов.



