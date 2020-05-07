У шести жителей Татарстана, прибывших рейсом Анталья-Уфа и вернувшихся в Казань, выявили коронавирус. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Среди зараженных есть один ребенок, все чувствуют себя нормально, болезнь протекает в бессимптомной форме. Граждане находятся на обсервации в санатории "Ливадия".

Напомним, за минувшие сутки в Татарстане было подтверждено 105 новых случаев COVID-19, 8 – завозные, 97 – в результате контакта с заболевшими ранее. 31 человек госпитализирован, 74 получают лечение амбулаторно с лёгкой или бессимптомной формой заболевания. Общее количество зараженных в республике составило 1 415 человек.