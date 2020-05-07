В Татарстане зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Татарстане подтверждено 105 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает татарстанский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Среди них 8 – завозные, 97 – в результате контакта с заболевшими ранее. 31 человек госпитализирован, 74 получают лечение амбулаторно с лёгкой или бессимптомной формой заболевания. Общее количество зараженных в республике составило 1 415.

Среди заболевших есть один ребенок, 18 человек - от 18 до 30 лет, 31 - от 30 до 50, 24 - от 50 до 60 и 27 пациентов - от 60 до 70. Около половины зараженных зафиксирована в Казани - положительный тест оказался у 41 человека. Следом идут Набережные Челны - 22 зараженных, затем Нижнекамский район - 11 человек, Альметьевский и Арский районы - по 6, Мамадышский и Елабужский - по 4, Высокогорский, Кукмосркий, Пестречинский - по 2, Балтасинский, Лениногорский, Сабинский, Тетюшский - по 1 случаю.

При этом, за сутки выздоровело 68 человек. В Казани – 35 пациентов, Набережных Челнах – 9, Тюлячинском районе – 6, Нижнекамском – 4, Высокогорском – 4, Дрожжановском – 2, Лаишевском – 2, Сабинском – 2, по одному – в Арском, Кукморском, Пестречинском и Чистопольском районах.



375 человек с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, из них 6 подключены к аппаратам ИВЛ.

