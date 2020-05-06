В Авиастроительном районе на улице Лечебная приступили к строительству мечети "Тауфик", сообщают в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Общая площадь здания составит 263 квадратных метра. В двухэтажном здании будут расположены мужской и женский молельные залы, 2 класса для занятий, а также комнаты для тахарата. Планируется, что строительство мечети завершится в 2022 году.

Инициатором строительства выступил бывший руководитель городской больницы №12 Тауфик Сафин. Сейчас строители готовят котлован под фундамент будущей мечети.

На сайте ДУМ РТ также сообщается, что все желающие могут финансово поучаствовать в строительстве.