Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что сообщения о позитивном воздействии никотина во время коронавируса не соответствуют действительности.

В ряде СМИ ранее появлялись материалы, в которых утверждалось, что "короновирус меньше затрагивает курильщиков".

"Данная информация, по нашему мнению, не соответствует действительности. Более того - она опасна для здоровья! Сравнительные исследования о течении COVID-19 у курильщиков и лиц, не потребляющих табак и иные курительные изделия ещё не проведены - не известно, какие группы сравнивать, какие необходимы сроки и так далее. В то же время отсутствуют данные, дающие основания предполагать позитивное воздействие никотина. Но есть достоверные данные, накопленные ученными о серьезном снижении иммунитета у курильщиков. <...> Можно предположить, что подобные информационно-научные "вбросы" организовываются заинтересованными лицами и производителями.

Напоминаем, употребление табачной продукции любыми способами ОПАСНО! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 Смертельно! А разговоры о том, что курильщики легче переносят covid-19 не имеют оснований", - заявил Брюн.

Напомним, ранее в Минздраве опровергли информацию о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусом.