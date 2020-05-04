Главный пульмонолог Минздрарва РФ объяснил, почему выхода на плато еще не было

Россия еще не прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и не вышла на плато. Об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

По его словам, это связано с тем, что жители страны плохо соблюдают режим всеобщей изоляции:

"Мэр Москвы [Сергей] Собянин сказал, что мы прошли 1/4 пути. Сложно сказать: 1/4, 1/3 или 1/2, - но точно мы еще не добрались до пика. Говоря о том, с чем это связано, можно сказать следующее: обратите внимание на самоизоляцию, на индекс активности. Обратите внимание, как мы соблюдаем все те требования, которые нам предъявляют - не очень хорошо", - прокомментировал представитель Минздрава.

Отметим, в прошедшие выходные Россия поставила новый антирекорд по заражению. За последние два дня удалось выявить более 20 тысяч зараженных COVID-19.