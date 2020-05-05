91 новый случай COVD-19 подтвержден в Татарстане по данным на 5 мая. По информации оперштаба РТ, два человека заразились за пределами республики, остальные – в результате контакта с заболевшими ранее.

29 пациентов госпитализированы, у 62 человек заболевание протекает в легкой либо бессимптомной форме, все они получают лечение на дому.

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Среди новых случаев 41 - это граждане в возрасте от 30 до 50 лет, 22 - от 50 до 60, по девять - от 18 до 30 и от 60 до 70, шестеро детей, три заболевших в возрасте от 70 до 80 лет, один - от 80 до 90.

Всего за сутки новые случаи коронавируса выявили в 19 муниципальных образованиях республики. Большинство из них - в Казани, 52 человека, девять в Челнах, по четыре в Арском, Высокогорском, Тукаевском районах, по два - в Буинском, Лаишевском и Пестречинском районах, по одному - в Алексеевском, Альметьевском, Атнинском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Кайбицком, Лениногорском, Мамадышском, Нижнекамском и Спасском районах РТ.



За прошедшие сутки вылечены 19 человек, из них пятеро - жители Казани, из Лаишевского района – шесть пациентов, пятеро из Нижнекамского, двое из Дрожжановского и один из Зеленодольского районов.

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На 5 мая в Татарстане зарегистрировано 1208 пациентов с подтверждённым диагнозом «новая коронавирусная инфекция». 3 человека умерло, вылечено 164 человека. Под наблюдением врачей остается 1041 заболевший:⠀ 623 получают лечение амбулаторно,⠀418 в стационарах, в том числе 4 пациента в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

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