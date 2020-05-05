В Казани водитель легкового автомобиля протаранил вход на станцию метро "Проспект Победы". Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

По словам свидетелей аварии, она произошла минувшей ночью, машину преследовали полицейские.

"Его преследовали, и он врезался, хлопок такой был, скорая приехала, оказала первую помощь, и его в наручники сразу же заковали", - написала одна из жительниц города в соцсетях.

Автомобиль извлекли с места происшествия около двух часов ночи, о погибших не сообщается. Напомним, 3 мая ночью на Магистральной машина слетела в овраг, есть погибший.