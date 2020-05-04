В Казани произошла смертельная авария. Мужчина не справился с управлением и вылетел в овраг

Смертельное происшествие произошло поздней ночью 3 мая. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 2.20 у дома №136 по улице Магистральной. Водитель за рулем "Лады" 14 модели не справился с управлением и вылетел в овраг. Машина несколько раз перевернулась, вылетев с дороги, и приземлилась на трубы. В момент аварии в салоне автомобиля находился пассажир, который скончался на месте. Погибшего пришлось доставать из оврага, в который улетела легковушка. Водителя легковушки в срочном порядке госпитализировали в больницу.

По рассказам очевидцев, накануне происшествия водитель избил свою супругу, отобрал у нее машину и поехал кататься по городу с другом.