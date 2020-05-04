За майские праздники татарстанцы оформили более миллиона цифровых пропусков

Чаще всего жители республики оформляют пропуск для выезда на дачу. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Всего за три дня майских праздников выдано более 1 миллиона 190 тысяч пропусков. При этом, за три выходных дня жители чаще всего использовали пропуск для цели номер 6 - выезда на дачу, эти пропуска оформили почти 915 тысяч раз. 1 мая жители запрашивали пропуск 271 тысяч раз, 2 мая - 250 тысяч и 3 мая - 383 тысяч.

Напомним, ранее Минцифра РТ запусти специального телефонного робота Лилию. Система способна консультировать жителей по вопросам коронавирусной инфекции, режиме самоизоляции и системе цифровых пропусков.