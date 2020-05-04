Появились новые фотографии с места строительства Большого Казанского кольца

В Казани по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продолжается строительство Большого Казанского кольца (БКК) на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая протяженностью 1,222 км. Фотографии с места строительства опубликовал Минтранс РТ.

Второй этап строительства предполагает переустройство коммуникаций, устройство ливневой канализации и очистных сооружений, подпорных стен, светофорных объектов, наружного освещения, строительство трамвайных путей. Через Монастырскую протоку будет построен мост длиной 70,78 м.

На сегодняшний день начаты работы по армированию и монтажу, завершено бетонирование ростверков подпорных стен, примыкающих к опоре. Ведется армирование и монтаж опалубки подпорных стен. Также начаты работы по устройству шпунтового ограждения на участке под очистные сооружения.

На участке продолжаются земляные работы: вывезены непригодный грунт и мусор, завезены 3100 тонн инертных материалов. Работы ведутся круглосуточно. Идет укладка щебня и дорожных плит под устройство временных подъездных путей на участке строительства.

Изменены инженерные сети, в том числе близ троллейбусного депо. Строители проложили 920 погонных метров водоснабжения и 80 погонных метров труб ливневой канализации. Также проложены 122 погонных метров и сварены 228,5 погонных метров труб газопровода.