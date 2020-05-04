Минздрав РФ: некоторые ограничительные меры сохранятся до появления вакцины от COVID-19

Часть ограничительных мер после снятия режима самоизоляции сохранится до появления вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, чтобы выйти из режима самоизоляции придется построить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболевания:

"Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", — заявил Министр телеканалу "Россия-24".

Помимо этого, Мурашко не исключил вторую волну пандемии осенью.