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rg.ru

Минздрав РФ: некоторые ограничительные меры сохранятся до появления вакцины от COVID-19

04.05.2020, 10:11 300 2 prokazan.ru

Часть ограничительных мер после снятия режима самоизоляции сохранится до появления вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, чтобы выйти из режима самоизоляции придется построить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболевания:

"Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", — заявил Министр телеканалу "Россия-24". 

Помимо этого, Мурашко не исключил вторую волну пандемии осенью. 

 

Медицина / Минздрав Коронавирус Общество
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комментарии

Горожанин
0
04 мая 2020
10:16
А потом они сохранятся и после изобретения вакцины, ведь штрафы на ровном месте очень удобная штука.
Горожанин
0
04 мая 2020
10:31
Наиважнейшая слабая сторона оказалась в банальном обеспечении населения защитными средствами в начале пандемии , которые не требуют " изобретений , научных исследований , разработок " , а именно медицинские маски и антисептики , которые перешли в разряд дефицита и жажды наживы.

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