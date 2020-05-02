Еще 66 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Татарстане за последние сутки. Об этом сообщают в оперштабе РТ.

Девять новых случаев - завозные, 57 человек заразились после контакта с больными. 15 человек госпитализированы, 51 человек с легкой формой проходят лечение на дому.

По числу заболевших лидирует Казань, подтверждено 27 новых случаев. В Набережных Челнах — 6 случаев, в Нижнекамском районе — 6, в Лаишевском — 5, в Азнакаевском — 4, в Сабинском — 3, в Балтасинском — 3, в Дрожжановском — 3, в Атнинском — 2, в Альметьевском — 2, в Сармановском — 1, в Пестречинском — 1, в Высокогорском — 1, в Зеленодольском — 1, в Ютазинском — 1.

Всего на сегодняшний день в РТ 960 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За все время выздоровели 115 человек, из них 15 за сутки.