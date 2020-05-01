Минпросвещения РФ рекомендовало закончить учебный год в середине мая

Министерство просвещения РФ подготовило рекомендации для образовательных учреждений по завершению общеобразовательной программы 2019/20 учебного года в школах. Они опубликованы в телеграм-канале "Большая перемена", который ведут представители ведомства.



Согласно рекомендациям у 1-8 классов можно завершить обучение до 15 мая/16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели. При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания.

Для 10 классов учебный год рекомендуют закончить до 29 мая/30 мая соответственно. 9 и 11 классам рекомендовано завершить обучения до 5 июня. Отмечается, что рекомендации составлены в сотрудничестве с психологами с целью обеспечить детям полноценный отдых в физиологическом и психологическом плане.

Окончательное решение о сроках и форме завершения учебы каждый регион принимает самостоятельно, учитывая свою специфику и меры по защите здоровья населения, применяемые в регионе. Ранее власти Татарстана заявляли, что в республике учебный год досрочно завершать не будут.