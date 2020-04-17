В Министерстве образования Татарстана рассказали, когда закончится учебный год у школьников республики.

"Мы решили преждевременно не прерывать учебный год, который в республике завершится 30 мая, а 9-11 классы будут учиться до 25 мая. Самое главное – в нынешнем формате закончить учебный год, сдать ОГЭ и ЕГЭ, расписание которых до конца еще не утверждены. Были предложения провести ОГЭ отдельно в каждой школе. Но мы от подобной практики отказались. 156 пунктов для сдачи экзаменов подготовлены", – сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Напомним, что с 6 апреля все общеобразовательные школы начали обучение в дистанционной форме. Это более 30 тысяч учителей и более 400 тысяч учащихся школ республики. Для организации дистанционного обучения министерством была проведена необходимая работа.

Ранее корреспондент ProKazan.ru поговорил с казанскими учителями о том, как проходит образовательный процесс в новых условиях и что не так с "дистанционкой".