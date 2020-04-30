Полицейские Казани помогли спасти 38-летнюю беременную женщину

В Казани сотрудники ДПС помогли добраться до больницы находившейся на последнем месяце беременности 38-летней женщине.

По информации МВД РТ, к экипажу ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Ильмира Исхакова и младшего лейтенанта полиции Ильфара Каримова во время оформления ДТП обратился водитель автомобиля «Шевроле Нива». Мужчина попросил полицейских помочь доставить его дочь в больницу. Женщина находилась на последнем месяце беременности и ей стало плохо.

Инспекторы сообщили о данном факте в дежурную часть и максимально быстро сопроводили машину с беременной до больницы. Благодаря профессиональным действиям сотрудников роженица за несколько минут была доставлена в больницу, где ей вовремя оказали медицинскую помощь и спасли жизнь, сообщают в ведомстве.

Напомним, ранее инспекторы Казани помогли спасти жизнь младенцу, который съел полиэтилен.