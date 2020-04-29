Сотрудники Госавтоинспекции Казани спасли жизнь ребенка, который мог задохнуться.

По информации ведомства, во время несения службы на маршруте патрулирования к экипажу ГИБДД в составе инспектора отделения ДПС капитана полиции Павла Назарова и госинспектора ОТН и РАС капитана полиции Айрата Валиева обратился 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ- 21053».

Мужчина пояснил полицейским, что в машине находится его семимесячный сын, мальчику тяжело дышать. При кормлении ребенок не мог проглатывать детскую смесь и начинал задыхаться. Инспекторы сообщили о данном факте в дежурную часть и приняли решение о незамедлительном сопровождении автомобиля до ближайшей станции скорой помощи с использованием специальных световых и звуковых сигналов.

Как позже выяснилось, малыш проглотил кусок полиэтилена, это не давало ребенку свободно дышать и принимать пищу. Благодаря профессиональным действиям сотрудников ребенок с родителями за несколько минут были доставлены до станции скорой медицинской помощи, где ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью маленького мальчика ничего не угрожает.

