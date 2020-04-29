Вспышка коронавируса в РФ может закончиться только 19 августа. Так выглядит свежий прогноз по окончанию пандемии по данным лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. Накануне датой завершения было 20 июля, передает РИА Новости.

Специалисты изучили данные по коронавирусу по 131 стране. Для составления прогноза использовалась математическая модель распространения инфекции, которая описывает динамику по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Согласно этой модели сроки завершения пандемии откладываются и в других странах: в США до 5 сентября, в Италии до 30 августа, в Великобритании до 20 августа, в Германии и Франции до 5 и 8 августа соответственно.

При этом даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, рассказали авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Напомним, что вчера Владимир Путин объявил нерабочими дни по 11 мая включительно, с 12 мая планируется постепенный выход страны из самоизоляции.