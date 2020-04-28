Путин назвал дату начала выхода России из режима самоизоляции

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением на совещании с главами регионов. Он напомнил, что в России заканчивается объявленный ранее режим самоизоляции.

"2 апреля подписал указ, по которому дни по 30 апреля были объявлены нерабочими, а главы субъектов федерации получили полномочия определять перечень дополнительных мер. Это позволило обеспечить гибкий подход", - отметил президент РФ в своей речи.

В стране удалось затормозить распространение эпидемии, заявил Путин, и это результат действий миллионов жителей страны, которые прислушались к рекомендациям медиков. Специалисты говорят, что пик заболеваемости еще не пройден, и страна сейчас перед самым тяжелым этапом эпидемии.

В этой связи Путин объявил 6,7 и 8 мая нерабочими днями, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.

"Угроза не исчезнет везде и сразу. Нельзя говорить об одномоментной отмене ограничений. Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный путь" - подчеркнул президент.

В течение недели будут подготовлены рекомендации по выходу из режима ограничений, который начнется с 12 мая. Главы субъектов РФ пока сохранят дополнительные полномочия в части выработки собственных мер.