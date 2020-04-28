Синоптики Татарстана вновь объявили штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра РТ, сегодня, 28 апреля, на территории республики ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

С 10 до 19 часов будет дуть сильный юго-западный ветер, порывы достигнут 15-20 метров в секунду, в отдельных районах - 24 метров в секунду.

В Казани днем и вечером 28 апреля ожидается сильный западный, северо-западный ветер порывами 15-18 метров в секунду.

В МЧС РТ напоминают о правилах безопасности в условиях сильного ветра: укрыться от него можно в подземных переходах и домах, но не у стен строений и рядом с деревьями. Особо стоит избегать линий электропередач, шатких конструкций, под них также не рекомендуют парковать автомобиль.

Напомним, в выходные в РТ также было объявлено штормовое предупреждение, и если Казань непогода обошла стороной, то в Челнах ветер снес крыши балконов, а в Мамадыше сорванная кровля повредила сразу шесть машин.