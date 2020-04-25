В Мамадыше сегодня ветром сорвало крышу здания.

Сообщение о происшествии по адресу Советская,1 поступило в МЧС РТ в 15.50. По прибытию на место спасатели установили, что произошел частичный срыв кровли на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации повреждения от упавших кровельных материалов получили 6 автомобилей.

Погибших и пострадавших нет.

Всего к ликвидации последствий привлекаются 24 человека и 8 единиц техники.

Напомним, что незадолго до происшествия синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение: в районах республики прогнозировали ветер со скоростью до 27 метров в секунду.