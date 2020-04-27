В ближайшие дни Владимир Путин может выступить с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом в стране. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента пишет РИА Новости.

"Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что Путин дважды обращался к россиянам в связи с распространением коронавируса. 25 марта он объявил в стране нерабочую неделю, 2 апреля - нерабочий месяц.