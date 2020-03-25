Путин объявил следующую неделю в России нерабочей

Владимир Путин в своем обращении по поводу распространения коронавируса объявил следующую неделю нерабочей.

"Сейчас важно предотвратить угрозу быстрого распространения. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Это неделя с субботы, 28 марта по воскресенье, 5 апреля. Все учреждения жизнеобеспечения - медики, аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти, разумеется, продолжат работу. Выходные предназначены для снижения скорости распространения болезни. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское "авось". Не думайте, что меня это не коснется. Это может коснуться каждого. То, что происходит в Европе и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим" - заявил президент РФ.

Напомним, что на сегодняшний день в России коронавирус выявлен у 658 человек, в Татарстане - у 7 граждан. Летальных исходов нет.