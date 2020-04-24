В Советском районе Казани появится новая улица, ее назовут в честь министра юстиции, сообщают в мэрии города.

Новая улица Советского района будет названа «Улица Анаса Тазетдинова – Əнәс Таҗетдинов урамы». Соответствующее постановление подписано в Исполкоме Казани.

Анас Габдуллович Тазетдинов являлся министром юстиции ТАССР в 1971-1987, является заслуженным юристом ТАССР. Ранее на фасаде дома №12 на улице Кремлевская была установлена мемориальная доска. Именно там базировалось ведомство в то время, когда его возглавлял Тазетдинов.