У граждан, прилетевших в Казань из Турции и Индии, не выявлен коронавирус. Первый анализ дал отрицательный результат, сообщают в оперштабе.

Всех пассажиров двух рейсов отправили на двухнедельный карантин в местный санаторий. Они прошли полный медицинский осмотр и тестирование на COVID-19.

Напомним, что 22 апреля в Казань прибыли 293 туриста из Антальи и Гоа. В аэропорту сотрудники управления Роспотребнадзора проверили у граждан температуру, после чего всех пассажиров организовано доставили в обсерватор в санаторий "Васильевский".

В течение 14 дней прибывшие в республику из-за границы продолжат свое нахождение на карантине под наблюдением врачей до контрольного забора анализов. Ранее на коронавирус проверили туристов из Тайланда, которые проживают в санатории "Ливадия", результаты также отрицательные.

Напомним, что в ближайшее время Казань может принять еще два вывозных рейса - из Тайланда и Бали.