В Татарстане торговые точки временно перейдут на сокращенный режим работы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РТ.

Согласно документу, с 23 апреля и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки все объекты розничной торговли будут работать с 6.00 до 22.00.

Исключение сделано для аптек и аптечных пунктов, указано в постановлении.

Напомним, ранее президент республики Рустам Минниханов заявил, что отменять ограничительные мероприятия в Татарстане пока не планируется.