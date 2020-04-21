В международном аэропорту «Казань» приземлился борт Анталия – Казань. Рейс доставил граждан России, которые оказались за рубежом и сообщили о своём желании вернуться на родину.

Всего прибыло 143 человека, 71 – это житель республики Татарстан, остальные из других регионов России.

Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно – карантинные мероприятия прямо на борту при помощи тепловизора. Пассажиров организованно в сопровождении специалистов Роспотребнадзора отправили на обязательную обсервацию в санаторий Васильевский.

Все прибывшие пройдут медицинское обследование, им измерят температуру и возьмут анализы. На протяжении ближайших двух недель они будет находится под медицинским наблюдением. В ближайшие часы ожидается прибытие еще одного борта, из Гоа (Индия).