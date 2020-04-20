С 20 апреля в системе цифровых пропусков в Татарстане появилась новая цель - посещение парикмахерской. Как уточнили в Минцифры РТ, воспользоваться целью можно будет только через личный кабинет на сайте covid19.tatarstan.ru. Через СМС данная цель недоступна. Воспользоваться целью можно один раз в месяц на два часа.

Ходить в парикмахерскую разрешено раз в месяц на два часа

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане разрешили работу парикмахерских с условием соблюдения всех требований безопасности. Также с 20 апреля жителям республики запретили находиться без масок в общественном транспорте и магазинах.