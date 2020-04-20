С 20 апреля в системе цифровых пропусков в Татарстане появилась новая цель - посещение парикмахерской. Как уточнили в Минцифры РТ, воспользоваться целью можно будет только через личный кабинет на сайте covid19.tatarstan.ru. Через СМС данная цель недоступна. Воспользоваться целью можно один раз в месяц на два часа.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане разрешили работу парикмахерских с условием соблюдения всех требований безопасности. Также с 20 апреля жителям республики запретили находиться без масок в общественном транспорте и магазинах.
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Немцы переносят карантин на ногах
Что происходит на улицах, в парках и в магазинах Германии
- и почитайте то что откроется. В результате таких мер при открыто объявленном законном карантине там заболевших меньше чем в Москве.
Наберите в Гугле запрос:
Немцы переносят карантин на ногах
Что происходит на улицах, в парках и в магазинах Германии
- и почитайте то что откроется. В результате таких мер при открыто объявленном законном карантине там заболевших меньше чем в Москве.