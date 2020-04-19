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Помощник президента РТ Олеся Балтусова рассказала о мародерстве в Офицерском доме Порохового завода

Cегодня, 11:03 254 0 prokazan.ru
Выдирается кровля, разбиваются окна, выносятся батареи

В "Фейсбуке" помощника президента Татарстана Олеси Балтусовой появился пост о мародерстве в Офицерском доме Порохового завода Казани. Он был построен в 1808 году.

"К сожалению именно сегодня, в Международный день памятников [18 апреля] стало известно, что дом по ул. 1 Мая, 16, находящийся на балансе федерального порохового завода, разрушается вандалами. Выдирается кровля, разбиваются окна, выносятся батареи, печные дверцы, и т.д. Он является ценным объектов в списке предмета охраны исторического поселения Казани. Не является памятником", - сообщается в посте. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена)

Дом 1808 года постройки регулярно подвергается мародерству
Дом 1808 года постройки регулярно подвергается мародерству

Информация поступила от местного старожила Валерия Грязнова, он посещал дом для проверки его сохранности. Мужчина отметил, что здание страдает от мародеров регулярно, следы хищений можно заметить внутри и снаружи строения. Семья Валерия Грязнова жила здесь долгие годы, ранее корреспондент ProKazan.ru побывал в гостях в еще обитаемом Офицерском доме.

"Однако проблема сохранности дома имеет более сложную ситуацию. Комитет РТ по охране культурного наследия отказывается от постановки дома на охрану. Многократные заявления Общества охраны памятников и иных организаций о выявлении указанного дома в качестве объекта культурного наследия игнорируются. Судебные тяжбы продолжаются - апелляция@ТРОВООПИИК на судебное решение направлена.
Дом является по-своему уникальным, так как связан с историей Казанского порохового завода, историей Кировского района и т.н. Пороховой слободы" - отмечает Балтусова.

В доме долгие годы жила семья Валерия Грязнова
В доме долгие годы жила семья Валерия Грязнова

В доме долгое время проживали представители администрации порохового завода, здание имеет примечательные особенности строительных конструкций, заключение о ценности которых дано казанскими реставраторами. Все обращения и результаты экспертиз по приданию дому статуса объекта культурного наследия остались без внимания, сетует помощник президента в своем обращении.

"Руководство Казанского порохового завода никак не распространяет меры по охране объектов и территории завода на данный дом. Ситуация ужасающая. Прошу поддержки СМИ" - заключает Балтусова.

Заключение о ценности строительных конструкций дома дано казанскими реставраторами
Заключение о ценности строительных конструкций дома дано казанскими реставраторами

Тэги: Историческая Казань, Предприятия-легенды Татарстана, Казань, Общество
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