В "Фейсбуке" помощника президента Татарстана Олеси Балтусовой появился пост о мародерстве в Офицерском доме Порохового завода Казани. Он был построен в 1808 году.
"К сожалению именно сегодня, в Международный день памятников [18 апреля] стало известно, что дом по ул. 1 Мая, 16, находящийся на балансе федерального порохового завода, разрушается вандалами. Выдирается кровля, разбиваются окна, выносятся батареи, печные дверцы, и т.д. Он является ценным объектов в списке предмета охраны исторического поселения Казани. Не является памятником", - сообщается в посте. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена)
Информация поступила от местного старожила Валерия Грязнова, он посещал дом для проверки его сохранности. Мужчина отметил, что здание страдает от мародеров регулярно, следы хищений можно заметить внутри и снаружи строения. Семья Валерия Грязнова жила здесь долгие годы, ранее корреспондент ProKazan.ru побывал в гостях в еще обитаемом Офицерском доме.
"Однако проблема сохранности дома имеет более сложную ситуацию. Комитет РТ по охране культурного наследия отказывается от постановки дома на охрану. Многократные заявления Общества охраны памятников и иных организаций о выявлении указанного дома в качестве объекта культурного наследия игнорируются. Судебные тяжбы продолжаются - апелляция@ТРОВООПИИК на судебное решение направлена.
Дом является по-своему уникальным, так как связан с историей Казанского порохового завода, историей Кировского района и т.н. Пороховой слободы" - отмечает Балтусова.
В доме долгое время проживали представители администрации порохового завода, здание имеет примечательные особенности строительных конструкций, заключение о ценности которых дано казанскими реставраторами. Все обращения и результаты экспертиз по приданию дому статуса объекта культурного наследия остались без внимания, сетует помощник президента в своем обращении.
"Руководство Казанского порохового завода никак не распространяет меры по охране объектов и территории завода на данный дом. Ситуация ужасающая. Прошу поддержки СМИ" - заключает Балтусова.
комментарии