На 17 апреля индекс самоизоляции в Татарстане остается низким: больше всего людей на улицах Набережных Челнов, по шкале Яндекс город получил всего 2,1 балла, лучше всего соблюдают самоизоляцию в Лениногорске - индекс больше ровно на 1 балл.

В Казани, по данным Яндекс.Карт, этот показатель на 17 апреля составляет 2,5 балла, что означает большое количество людей на улицах города. Сегодня сводные данные по городам республики опубликовали в аккаунте оперштаба по борьбе с коронавирусом, после чего в комментариях высказались десятки возмущенных казанцев.

Жители Казани объясняют, почему выходят на улицу во время самоизоляции

"А как вы хотели чтобы индекс был высокий если 3/4 населения работают?"

"Я останусь дома если вы накормите моих детей и оплатите кредиты. Но вы мне говорите нет, поэтому мы вынуждены устраиваться на приоритетную на сегодня работу и игнорировать изоляцию. Тем самым подтвергая себя и своих близких большему риску. Следите за теми кто не саблюдает карантин. Так мы быстрее выйдем."

"А как дома то оставаться, если на работу вывели?" - недоумевают горожане. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Однако казанцы отмечают и большое число гуляющих людей:

"Закройте алкомаркеты и индекс повысится. В моём дворе днём и ночью сидят с пивом".

"Полно молодежи гуляет. Где сотрудники правоохранительных органов, интересно"

"согласна полностью, на пока родители на работе - дети гуляют! на площадке во дворе наблюдаю ежедневный аншлаг."

"многие именно гуляют. Много пожилых и с детьми не выдерживают дома. Магазины битком с очередями. Это я вчера вышла на молочную кухню ребёнка и зашла в магаз была в шоке что так много людей именно неспешно гуляют, стоят группами болтают, подростки ходят. Многие говорят денег нет сейчас, а в магазины как в час пик после работы в очередях и где люди деньги берут по магазам ходить))))))" - возмущаются комментаторы.

Также горожане выразили недовольство тем фактом, что в Казань продолжают прибывать люди из других городов, в том числе Москвы, которая сейчас лидирует по заболеваемости коронавирусом.

"именно кто прилетел с курорта или с Москвы сейчас приехал вот их контролируйте...из за них город не может полноценно жить... Это не самоизоляция...это самовыживание..."

"Закройте границы региона, пока у нас сотня больных. Сколько можно завозить заразу извне, а людей держать по домам? Почему я должен сидеть дома, потому что у кого-то там дочь в Чехию слетала или кто-то из Москвы припёрся?" - комментируют казанцы ситуацию.

Напомним, что накануне вечером в Казань прилетел борт из Тайланда с россиянами, они на две недели будут помещены на карантин в санаторий. Также ранее сообщалось, что жителей РТ, прибывающих из Москвы и Петербурга, будут отправлять на обязательную самоизоляцию.

На 17 апреля в Татарстане выявлено 144 случая коронавируса, выздоровело 30 пациентов, летальных исходов нет.