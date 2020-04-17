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Фото Prokazan.ru

«Деньги закончились и кушать нечего»: казанцы объясняют низкий индекс самоизоляции в городе

Cегодня, 17:36 573 5 prokazan.ru

На 17 апреля индекс самоизоляции в Татарстане остается низким: больше всего людей на улицах Набережных Челнов, по шкале Яндекс город получил всего 2,1 балла, лучше всего соблюдают самоизоляцию в Лениногорске - индекс больше ровно на 1 балл. 

В Казани, по данным Яндекс.Карт, этот показатель на 17 апреля составляет 2,5 балла, что означает большое количество людей на улицах города. Сегодня сводные данные по городам республики опубликовали в аккаунте оперштаба по борьбе с коронавирусом, после чего в комментариях высказались десятки возмущенных казанцев. 

Жители Казани объясняют, почему выходят на улицу во время самоизоляции
Жители Казани объясняют, почему выходят на улицу во время самоизоляции

"А как вы хотели чтобы индекс был высокий если 3/4 населения работают?"
"Я останусь дома если вы накормите моих детей и оплатите кредиты. Но вы мне говорите нет, поэтому мы вынуждены устраиваться на приоритетную на сегодня работу и игнорировать изоляцию. Тем самым подтвергая себя и своих близких большему риску. Следите за теми кто не саблюдает карантин. Так мы быстрее выйдем."
"А как дома то оставаться, если на работу вывели?" - недоумевают горожане. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Однако казанцы отмечают и большое число гуляющих людей: 

"Закройте алкомаркеты и индекс повысится. В моём дворе днём и ночью сидят с пивом".
"Полно молодежи гуляет. Где сотрудники правоохранительных органов, интересно"
"согласна полностью, на пока родители на работе - дети гуляют! на площадке во дворе наблюдаю ежедневный аншлаг."
"многие именно гуляют. Много пожилых и с детьми не выдерживают дома. Магазины битком с очередями. Это я вчера вышла на молочную кухню ребёнка и зашла в магаз была в шоке что так много людей именно неспешно гуляют, стоят группами болтают, подростки ходят. Многие говорят денег нет сейчас, а в магазины как в час пик после работы в очередях и где люди деньги берут по магазам ходить))))))"  - возмущаются комментаторы. 

Также горожане выразили недовольство тем фактом, что в Казань продолжают прибывать люди из других городов, в том числе Москвы, которая сейчас лидирует по заболеваемости коронавирусом. 

"именно кто прилетел с курорта или с Москвы сейчас приехал вот их контролируйте...из за них город не может полноценно жить... Это не самоизоляция...это самовыживание..."
"Закройте границы региона, пока у нас сотня больных. Сколько можно завозить заразу извне, а людей держать по домам? Почему я должен сидеть дома, потому что у кого-то там дочь в Чехию слетала или кто-то из Москвы припёрся?" - комментируют казанцы ситуацию.

Напомним, что накануне вечером в Казань прилетел борт из Тайланда с россиянами, они на две недели будут помещены на карантин в санаторий. Также ранее сообщалось, что жителей РТ, прибывающих из Москвы и Петербурга, будут отправлять на обязательную самоизоляцию.

На 17 апреля в Татарстане выявлено 144 случая коронавируса, выздоровело 30 пациентов, летальных исходов нет. 

 

Тэги: Медицина / Минздрав, Коронавирус, Татарстан, Казань
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комментарии

Горожанин
0
17 апреля 2020
17:47
Во всем виноваты Moody’s, это они обрушили казанский индекс самоизоляции. Надо было приостановить биржевые операции при такой низкой инвестиционной привлекательности. Кто капу вовремя не нажал, а?
Любимый пекинес
1
17 апреля 2020
17:52
Да хорошо что мы за городом живём,но вот сейчас вырастет у меня зелень и редиска,поеду продавать и пошла нафиг эта изоляция, я по за границам не катаюсь
Любимый пекинес
1
17 апреля 2020
17:53
Заразу не таскаю
Горожанин
0
17 апреля 2020
18:00
Это хакеры из ЦРУ и АНБ вздрючили яндекс, натянули его, можно сказать, устроили чернобыль. Наконец то. Положили его бочком.
Горожанин
1
17 апреля 2020
18:14
Ну все, теперь новый пакет санкций введут.

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