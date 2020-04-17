16 новых случаев COVID-19 подтверждено в Татарстане по данным на 17 апреля. Об этом сообщают в оперштабе республики.

Шестеро человек госпитализированы, 10 проходят лечение на дому с лёгкой степенью или бессимптомной формой заболевания. Два случая имели завозной характер заражения, 14 – вследствие близкого контакта с заболевшим.

Среди вновь выявленных заболевших детей нет, по семь человек в возрастных категориях от 18 до 30 и от 30 до 50 лет, двое пациентов - от 50 до 60 лет.

Восемь заразившихся являются жителями Казани, четверо - Тюлячинского района, двое - Мамадышского, один заболевших выявлен в Челнах и один - в Нижнекамском районе. Напомним, накануне новые больные были выявлены в Казани, Набережных Челнах, Лаишевском, Азнакаевском, Балтасинском, Буинском, Мамадышском, Сабинском и Тетюшском районах Татарстана.

Всего в Татарстане зарегистрировано 144 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, летальных исходов нет.