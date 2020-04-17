В международный аэропорт Казань накануне вечером прибыл борт, следовавший по маршруту Бангкок-Казань.

Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-карантинный контроль прямо в самолете при помощи переносного тепловизора. Затем пассажиров отправили в санаторный комплекс Ливадия, который зарезервирован для содержания граждан, прибывающих из-за рубежа. Там они проведут ближайшие две недели в карантине.

Для проживающих организовано трехразовое питание. Они будут находиться под ежедневным медицинским наблюдением, в частности, дважды в день гражданам будут измерять температуру. Пассажирам выдадут памятки о распорядке дня, а так же инструкции по дистанционному оформлению листка нетрудоспособности в случае необходимости. Кроме того, у пассажиров будет возможность оформить заказы на закупку средств гигиены и прочего за счет самого проживающего.