Свалку строительных отходов нашли в поселке Новые Салмачи.

О незаконном складировании строительного мусора в Минэкологии Татарстана сообщили местные жители, они указали, что на улице Кленовая строительные отходы сваливают прямо на почву. Экологи выехали по указанному адресу, где обнаружили строительный мусор на площади 200 квадратных метров.

Возбуждено административное расследование по статьте «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Надзорные мероприятия, в рамках санитарно-экологического двухмесячника продолжаются по 31 мая. Напомним, обо всех фактах нарушения природоохранного законодательства можно сообщить по следующим каналам связи:

- по телефону (843)267-68-67;

- по электронной почте eco.signal@tatar.ru;