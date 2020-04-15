В Татарстане пятеро заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Пятеро пациентов с COVID-19 из 107 заболевших в Татарстане находятся в тяжелом состоянии. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщили глава республиканского Минздрава Марат Садыков.

По его словам, всего в больницах региона находятся 58 заболевших, оставшиеся 32 человека проходят амбулаторное лечение на дому.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане новых случаев коронавируса зарегистрировано не было, летальных исходов нет, всего выздоровели 17 пациентов. Ранее сообщалось, что в скором времени в республике начнут выявлять людей, которые переболели COVID-19.