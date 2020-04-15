Известно, когда в Татарстане начнут выявлять переболевших коронавирусом

К концу апреля в Татарстане начнут выявлять переболевших коронавирусом. об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

"В конце апреля, я уверен, будем анализировать по другой системе – берется кровь, по ее плазме мы смотрим на наличие иммунного ответа у человека. Если обнаружим в высоком количестве G-антитела, то это уже переболевший пациент", – пояснил глава республиканского Минздрава.

На сегодняшний день в России зарегистрирована одна тест-система, которая выявляет антитела к COVID-19. В ближайшее время, по словам Садыкова, появится еще один тест.