Граждан, которые прилетят в Казань из Тайланда, отправят в санаторий «Ливадия»

16 апреля в столицу Татарстана прибудет борт из Тайланда. Ожидается, что на нем в Казань вывезут 115 граждан России, которые ранее не могли выехать из-за границы. Сегодня в ходе онлайн-брифинга министр здравоохранения РТ Марат Садыков рассказал, какие меры предосторожности предпримут по отношению к прибывшим.

По словам Садыкова, все прилетевшие пассажиры будут помещены на карантин на две недели, кроме тех, кто улетит в Уфу. Граждан, оставшихся в Казани, разместят в санатории "Ливадия", где развернуты 200 коек.

"Весь персонал обучен. В случае необходимости будем усиливать специалистами из медицинских учреждений. Будет постоянный контроль и сбор анализов для постановки диагноза", - подчеркнул глава Минздрава РТ.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане выявлено 107 случаев коронавируса, данные последних дней показали, что в республике растет число контактных случаев заражения COVID-19. Так, по данным 14 апреля, из 23 новых случаев 15 были контактными.