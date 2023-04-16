В Казани с 18 апреля временно ограничат движение на участке Рихарда Зорге

В Казани будет временно ограничено движение на участке по улице Рихарда Зорге. Сообщается,что действовать оно начнет уже с 18 апреля. Распоряжение, соответствующее ограничению, было подписано в Исполкоме города.

В мэрии отметили, что до 29 апреля будет частично перекрыт и внутриквартальный проезд, находящийся возле дома №98. Возникновение неудобств связано с работами на сетях водоснабжения у объекта здравоохранения.