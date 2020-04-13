В Татарстане пополнился список причин, по которым можно выйти из дома

В целях поддержки самозанятых граждан в РТ в систему цифровых пропусков добавлены четыре новые причины для выхода из дома во время всеобщей самоизоляции. Об этом сообщили в Минцифре республики.

По данным пресс-службы министерства, воспользоваться ими могут самозанятые граждане,которые хотя бы раз платили профессиональный налог в 2019-ом или 2020-ом году. Для выхода из дома нужно указать ИНН в личном кабинете на портале covid19.tatarstan.ru, после чего будут доступны следующие цели:

Курьерская доставка - при необходимости доставить продукцию или при работе курьером;

Проезд к производственному помещению - для того, чтобы добраться до места производства;

Закупка материалов/сырья - при необходимости доехать до места приобретения товаров, без которых деятельность невозможна;

Оказание услуг такси – для тех, кто работает таксистом.

Период действия цифровых пропусков по этим целям: с 8:00 до 20:00. Функционал доступен только онлайн.

Напомним, что ранее в список также была добавлена цель "посещение МФЦ" и внесены дополнительные ограничения.