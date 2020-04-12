В Татарстане изменена система цифровых пропусков из-за злоупотребления сервисом

Из-за злоупотребления цифровыми пропусками изменился порядок получения цифровых пропусков. Об этом сообщил заявил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

По его словам, многие жители республики злоупотребляют отправкой СМС-сообщений для выхода из дома. Например, несколько сотен человек в качестве цели или причины каждый день указывают похороны или смену паспорта. Также более 6 тысяч граждан меняют место самоизоляции несколько раз в неделю. В целях безопасности татарстанский оперштаб ввел несколько коррективов в систему:

1. Участие в похоронах можно будет только 1 раз в неделю

2. Участие в судебных процессах 1 раз в месяц

3. Посещение МФЦ - 1 раз в неделю.

4. Выезд на дачу только 2 раза в неделю.

Отметим, более 800 тысяч жителей Татарстана ежедневно пользуются сервисом для выхода из дома.