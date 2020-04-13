В Казань прилетят 150 россиян, «застрявших» в Тайланде. Объявлена дата рейса

Самолет с россиянами, которые не могли ранее покинуть Тайланд, прилетит в Казань 16 апреля. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в Королевстве Тайланд.

Рейс из Бангкока намечен на 14:15, не уточняется, местное это время или московское, он приземлится в Казани и позже вылетит в столицу Башкирии.

В оперштабе РТ по борьбе с коронавирусом сообщили, что все прилетевшие будут отправлены на карантин, за ними установят медицинское наблюдение.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане выявили 11 новых случаев COVID-19, всего на 13 апреля в республике заболело 84 человека.