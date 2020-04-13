В Татарстане выявили 11 новых случаев коронавируса. Список районов с заболевшими

В Татарстане подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщают в оперштабе республики.

Известно, что четыре случая - завозные, семь человек имели близкие контакты с заболевшими. Два пациента в состоянии средней тяжести госпитализированы, девять человек с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни проходят лечение на дому.

Среди выявленных зараженных детей нет, два человека в возрасте от 18 до 30 лет, пятеро - от 30 до 50 лет, три пациента в возрасте от 50 до 60 лет, один человек в возрастной категории от 60 до 70 лет.

Из 11 новых заболевших трое живут в Казани, два человека - в Пестрецах, один зараженный выявлен в Азнакаевском районе, двое - жители Высокой Горы, трое - Набережных Челнов.

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На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 84 случая коронавируса. Из них выздоровели 17 человек. Всего за сутки в России зарегистрированы более 2,5 тысяч случаев COVID-19.