В России за сутки коронавирус нашли более чем у 2,5 тысяч человек, 18 пациентов умерли

За последние сутки в России подтверждены 2558 случаев новой коронавирусной инфекции в 62 регионах, сообщают в оперштабе РФ по борьбе с COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 18 328 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1470 человек.

Выписано по выздоровлению 179 человек, также за сутки зафиксировано 18 летальных случаев: 10 в Москве, 3 в Нижегородской области, 2 в Чеченской республике, 1 в Московской области, 1 в Мурманской области, 1 в Республике Северная Осетия. За весь период в России от коронавируса скончалось 148 человек.

В Татарстане за минувшие сутки выявлено 11 заболевших граждан, всего на 13 апреля число случаев COVID-19 в республике составляет 84. Летальных исходов нет.