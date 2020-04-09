Опубликован список предприятий Казани, на которых можно купить маски

Минпромторг Татарстана опубликовал список предприятий Казани, на которых шьют маски. Согласно документу, индивидуальные средства защиты изготавливают почти 40 компаний и предпринимателей.

Маски шьют из бязи, хлопка, специальных нетканных материалов, в некоторых моделях есть возможность вставки фильтра между слоями. Каждое предприятие представило фотографии того, как выглядит продукция. Полный список компаний с адресами и телефонами можно найти на сайте министерства.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане выявлено уже 50 заболевших коронавирусом, девять из них - за последние сутки.