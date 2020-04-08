Россиянам, потерявшим работу из-за коронавируса, увеличат пособие по безработице

Сегодня президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с главами субъектов РФ. Трансляция прошла на Первом канале.

В ходе совещания президент РФ озвучил новые меры поддержи гражданам, которые пострадали от пандемии коронавируса. Так, он рассказал о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса и о выплатах медикам, которые в эти дни борются с COVID-19. Еще одна мера поддержки предусмотрена для россиян, которые потеряли работу:

"Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке" - заявил Путин.

Также президент отметил, что правительство будет поддерживать бизнес, который сохраняет занятость сотрудников.